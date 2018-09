The Elder Scrolls Blades: nuovo video gameplay dal palco del Keynote Apple

Todd Howard di Bethesda è salito sul palco del Keynote Apple del 12 settembre per presentare una nuova demo di The Elder Scrolls Blades su iPhone XS e XS Max, i due nuovi smartphone della casa di Cupertino.

Il video ci permette di dare uno sguardo alle principali meccaniche di The Elder Scrolls Blades e al comparto tecnico, quest'ultimo ottimizzato per gli iDevice più recenti ma risulterà "scalabile" per funzionare anche su smarrtphone e tablet più datati.



"Da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di Skyrim, arriva The Elder Scrolls: Blades, un vasto gioco di ruolo in soggettiva per dispositivi mobili. Le Blade, gli agenti migliori dell'Impero, sono state esiliate. Quando torni nella tua città natale, scopri che è stata distrutta.



Vai in missione per diventare il campione della città affrontando avventure per giocatore singolo.

Crea e personalizza la tua città per restituirle l'antico splendore. Conquista amici e rivali in epici duelli nell’arena. Crea il personaggio che desideri e scopri armi, armature e abilità uniche. Esplora l'infinito Abisso con un sistema di combattimento all'avanguardia."

The Elder Scrolls Blades sarà disponibile come Free-To-Play (scaricabile gratis) su iOS durante l'autunno, una data precisa non è stata comunicata ma i preordini digitali sono ora aperti su App Store, vi basterà premere il tasto "Prenota" sulla pagina del gioco per ricevere una notifica non appena TES Blades sarà disponibile per tutti.