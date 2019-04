The Elder Scrolls Blades a quota 1 milione di giocatori in fase Early Access

Dopo essere stato rinviato al 2019, The Elder Scrolls Blades, la variante mobile del celebre franchise ruolistico di Bethesda annunciato durante lo scorso E3 di Los Angeles, è disponibile da circa una settimana in fase di Accesso Anticipato.

Secondo quanto riportato da Sensor Tower, il titolo ha totalizzato già un buon numero di utenti che, incuriositi dalla formula di gioco, hanno deciso di provare con mano l'RPG. Stiamo parlando più precisamente di 1 milione di giocatori (di cui il 42% proveniente dagli Stati Uniti d'America) che hanno installato e provato The Elder Scrolls Blades su dispositivi iOS. Nonostante Bethesda non stia attuando una campagna marketing particolarmente aggressiva per il titolo, Blades sta quindi già ottenendo una certa popolarità grazie al peso che la serie The Elder Scrolls porta alle sue spalle.

The Elder Scrolls Blades si focalizza principalmente sul combattimento uno contro uno e sul dungeon crawling. Per fornire un'esperienza di gioco completa, gli sviluppatori hanno incluso una vasta personalizzazione del proprio personaggio, diverse quest da sbloccare interagendo con gli NPC, e un'intera città da ricostruire come meglio crediamo. Il titolo, atteso su dispositivi iOS e Android, sarà distribuito nel 2019 tramite il modello free-to-play, ed includerà quindi la possibilità di effettuare microtransazioni per ottenere oggetti più velocemente e ridurre il fattore grinding.