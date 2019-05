The Elder Scrolls: Call to Arms, annunciato il gioco da tavola

Mentre ci sarà probabilmente qualche altro annetto da attendere per vedere un vero e proprio sequel di The Elder Scrolls V: Skyrim, ciò non vuol dire che non potremo vivere nuove avventure a Tamriel. Bethesda ha infatti annunciato il primo gioco da tavolo ambientato nel suo universo fantasy.

Si tratta di The Elder Scrolls: Call to Arms, di Modiphius Entertainment, che riprende un po’ le meccaniche di Fallout: Wasteland Warfare. Un avventura con tanto di miniature in cui si può giocare in gruppo o da soli, tenendo d’occhio le proprie risorse e gestendo le proprie truppe attraverso avamposti rovinati e vecchie fortezze.



Come detto in apertura il gioco propone diverse miniature tra cui quella iconica di Dragonborn, che è addirittura già disponibile per l’acquisto, in attesa del lancio del gioco, mentre tante altre se ne aggiungeranno all’uscita.



Modiphius ha infatti annunciato che arriverà un set single player di Dragonborn, e che “sono previste più razze e personaggi da tutte le storie di The Elder Scrolls”, per cui è lecito aspettarsi diverse espansioni a tema.



The Elder Scrolls: Call to Arms dovrebbe arrivare verso Natale di quest’anno, anche se non è stata ancora rivelata una data d’uscita più precisa.

Che ve ne pare? Vi attira l’idea di un gioco da tavola a tema?