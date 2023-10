The Elder Scrolls Castles è Project Wormwood? Il leak risale a inizio 2022

Vi ricordate del misterioso Project Wormwood in sviluppo presso gli studi di Bethesda? Ebbene, l'appena pubblicato The Elder Scrolls Castles dovrebbe essere proprio quel progetto leakato all'inizio del 2022 dal noto insider Shpeshal Nick di XboxEra, ora divenuto realtà con il suo nome definitivo.

The Elder Scrolls Castles è ora disponibile gratis su sistemi mobile Android, che consente ai giocatori di comandare il proprio castello e far prosperare la propria dinastia, controllando i sudditi e vedendo crescere sempre di più il nostro regno con il passare del tempo e l'avvento di nuovi sovrani. E' lo stesso Shpeshal Nick a confermare che si tratta dello stesso gioco da lui anticipato oltre un anno e mezzo prima: subito dopo il lancio di The Elder Scrolls Castles, infatti, l'insider si è rimesso in contatto con le stesse fonti dalle quali ebbe la soffiata, le quali hanno confermato i collegamenti con Project Wormwood.

Lo stesso Nick ha inoltre rivelato che inizialmente il gioco sarebbe dovuto essere uno strategico a turni, per poi virare verso un'impostazione da strategico in tempo reale sul modello di Age of Empires. Chiaramente non ci sono conferme ufficiali sul collegamento tra i due progetti, pertanto le informazioni del pur famoso insider vanno prese con le pinze, in ogni caso la serie di The Elder Scrolls si arricchisce di un nuovo esponente, sebbene per il momento disponibile solo in Stati Uniti e Canada in early access: non resta che attendere una distribuzione completa anche per il resto del mondo.