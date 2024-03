The Elder Scrolls compie 30 anni, Bethesda conferma: TES 6 è in sviluppo ed è giocabile!

Le celebrazioni per i trent'anni della serie di The Elder Scrolls si aprono 'col botto': nel messaggio che dà il via ai festeggiamenti per questo importante anniversario, Bethesda sorprende la community condividendo un aggiornamento sullo sviluppo di TES 6 che farà certamente felici tutti i patiti di GDR open world.

In un preciso passaggio della lettera aperta pubblicata da Bethesda per invitare gli amanti della serie di TES a unirsi alle celebrazioni per il trentesimo compleanno dell'IP che ha scritto la storia dei giochi di ruolo a mondo aperto, la sussidiaria di ZeniMax e Microsoft spiega che "sì, stiamo sviluppando il prossimo capitolo della serie, The Elder Scrolls 6. Anche adesso, tornare nel continente di Tamriel e giocare alle prime build è un qualcosa che ci riempie della stessa eccitazione ed entusiasmo per l'avventura provata in passato".

Stando alle ultime informazioni snocciolate da Bethesda Game Studios, quindi, il progetto di The Elder Scrolls 6 avrebbe superato la fase di 'early concept' e sarebbe attualmente in sviluppo attivo, con tanto di build giocabili che consentono al team (presumibilmente al seguito di Todd Howard, anche se non viene specificato nel messaggio per i 30 anni di TES) di tenere traccia delle migliorie e delle modifiche da apportare sia a livello di gameplay che sul fronte della grafica, dell'ottimizzazione e ovviamente del world building.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo articolo su The Elder Scrolls 6 e gli indizi sul gameplay dal Lead Designer di Skyrim.

Su Nintendo Switch Sports - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti di oggi.