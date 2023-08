The Elder Scrolls: un cosplay del Dovakhiin al fianco del principe daedrico della memoria

L'uscita di The Elder Scrolls 6 è ancora lontanissima, ma per tornare nell'universo fantasy medioevale creato da Bethesda ci sono molteplici soluzioni. Una di queste è affidarsi alle cure del cosplayer Talon Crusade, che ci riporta nella fredda regione di Skyrim.

Un leak inaspettato ha scosso la community. A quanto pare, Bethesda ha segretamente in cantiere un remake di The Elder Scrolls IV Oblivion in uscita tra il 2024 e 2025. Ciò smorzerà l'attesa per il sesto episodio della saga. In attesa di comprendere la veridicità di tale rumor, le mod aggiornano Skyrim con i più bizzarri contenuti possibili.

Invitato da Bethesda Polonia per l'evento tenutosi in occasione del recente rilascio di The Elder Scrolls Online Necron, nuova espansione del MOBA di Zenimax Online che amplia il titolo con nuove mappe, nemici carismatici, una narrazione oscura e misteriosa e la nuova classe dell'Arcanista, l'artista Talon Crusade si è cimentato in una spettacolare interpretazione.

In questo cosplay del Dovahkiin da The Elder Scrolls vediamo il Sangue di Drago con indosso il suo set d'armatura più classico e armato di martello da combattimento posare dinanzi a una enorme statua dell'Hermaeus Mora, il principe daedrico della conoscenza e della memoria che domina il piano dell'Oblivion conosciuto come Apocrypha.