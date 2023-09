The Elder Scrolls: un cosplay di un'elfa in armatura Sunspire attende l'Oblivion

Microsoft ha fissato la finestra di lancio di The Elder Scrolls 6. Il prossimo capitolo dell'iconico fantasy sviluppato da Bethesda verrà pubblicato non prima di altri tre lunghi anni d'attesa. Nel mentre, pare che lo sviluppatore abbia in mente il lancio di un altro, interessante progetto che farà gioire i fan.

The Elder Scrolls 6 potrebbe essere un'esclusiva Microsoft, ma secondo gli ultimi prospetti del publisher prima della sua uscita arriverà la remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion. Uscito nell'ormai lontanissimo 2006, il fantasy RPG che porta i giocatori a Tamriel per impedire l'apertura dei cancelli di Oblivion potrebbe stare per fare il suo ritorno.

Mentre si attendono conferme su questa eventuale remaster, Zenimax Online continua a lavorare su The Elder Scrolls Online. L'approccio MMORPG della saga ha recentemente introdotto una nuova espansione. A inizio estate 2023 è infatti arrivato The Elder Scrolls Online Necrom, DLC che porta diversi contenuti aggiuntivi nel mondo multiplayer di Tamriel.

Per celebrare The Elder Scrolls Online e gli altri progetti della saga in sviluppo da Bethesda, la cosplayer italiana Anna-Rosa, aka Tsuhara, ha condiviso una bellissima interpretazione a tema sui suoi social media ufficiali. In occasione dell'evento nostrano Il Volta, l'artista ha collaborato con la fotografa Stefania Pellizzari per realizzare un cosplay di una guerriera elfica in Sunspire Armor da The Elder Scrolls Online. All'interno delle mura di un dungeon, l'eroina si difende con un paio di Dagger, affilati pugnali a forbice da combattimento.