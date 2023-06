The Elder Scrolls VI diciassette anni dopo Skyrim? È la storia dell'intera serie!

Gli ultimi aggiornamenti relativi alla possibile finestra di lancio di The Elder Scrolls VI hanno confermato che l'attesa del sesto capitolo della serie Bethesda sarà ancora molto lunga.

Sembra infatti che l'erede di The Elder Scrolls V: Skyrim non sarà pronto prima di almeno altri cinque anni di lavoro circa. Una circostanza che colloca indicativamente nel 2028 il possibile esordio del GDR, per un debutto che a questo punto potrebbe persino avvenire su di una nuova generazione di console. Al momento, la dirigenza Microsoft riferisce di non avere ancora deciso se The Elder Scrolls VI sarà o meno esclusiva Xbox,.

In seguito al diffondersi di tali informazioni, la community non ha mancato di evidenziare un dettaglio piuttosto particolare in merito ai tempi di sviluppo di The Elder Scrolls VI. Tenendo fede al 2028 come anno di uscita, il GDR sarebbe destinato a vedere la luce ben diciassette anni dopo l'esordio sul mercato di The Elder Scrolls V: Skyrim. E proprio diciassette anni è l'intero arco di vita della saga Bethesda, esordita nel 1994 con The Elder Scrolls: Arena e conclusasi - per il momento - proprio con l'epopea del Sangue di Drago, presentatasi al pubblico nel 2011.



Un attesa decisamente lunga, che tuttavia trova semplice spiegazione nella scelta di Bethesda di privilegiare lo sviluppo di una nuova e ambiziosa IP, con l'attesissimo Starfield in arrivo il 6 settembre 2023.