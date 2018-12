The Elder Scrolls: disponibile il Libro di Ricette ufficiale

La chef Chelsea Monroe-Cassel corona il sogno di tutti gli appassionati di GDR fantasy, e della buona tavola, realizzando il Libro di Ricette ufficiale di The Elder Scrolls in collaborazione con Bethesda.

Preordinabile su Amazon USA sin dalla scorsa estate e disponibile giusto in tempo per le vacanze natalizie al prezzo di 16,39 dollari (escluse le spese di spedizione, qualora desideriate importarlo dagli States), il volume di 192 pagine dedicato alle ricette di The Elder Scrolls è una cornucopia traboccante di idee per ricreare in casa le pietanze e i piatti più stravaganti ammirati negli universi digitali di Skyrim, Morrowind e TESO.

Il libro di Monroe-Cassel copre tutto l'arco culinario di Tamriel e propone 70 ricette, ciascuna comprensiva di illustrazioni a colori, dosi esatte degli ingredienti, passaggi da effettuare ai fornelli e persino consigli per l'impiattamento.

Tra le prelibatezze ricreate dalla chef per il libro ufficiale di ricette di The Elder Scrolls troviamo il Soufflé Solare, la Zuppa di mela e cavolo, gli immancabili Involtini Dolci o le fritture di Spadino Cyrodiilico. Se avete la fame di un Nord, divorate manicaretti speziati con la voracità di un Khajiit e amate rosolare le chele di un Mudcrab gigante sulle braci di un fuoco scoppiettante come da tradizione Bosmer, allora il Libro di Ricette ufficiale di The Elder Scrolls potrebbe essere il vostro regalo ideale.

Il tutto, ovviamente, nella speranza che veda la luce dei negozi italiani prima dell'arrivo di The Elder Scrolls 6, previsto su PC e console next-gen non prima del 2020 (a voler essere ottimisti).