The Elder Scrolls 3 Morrowind gratis su PC, sconti per il 25° anniversario della serie

Il 25 marzo 1994 Bethesda pubblicava The Elder Scrolls su PC, dando vita ad una saga che continua ancora oggi con notevole successo, in attesa di TES 6, in arrivo presumibilmente entro il 2021. Sono tante le iniziative nate per festeggiare questa importante ricorrenza...

The Elder Scrolls III Morrowind Gratis

Tutti coloro che possiedono un account Bethesda dovranno semplicemente effettuare il login sul sito della compagnia o sul Launcher e cliccare su "Riscatta Codice" per ottenere gratis una copia di The Elder Scrolls III Morrowind, semplicemente digitando il codice "TES25TH-MORROWIND". Una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni di alcun tipo, avete tempo però fino alle 23:59 di oggi, quindi affrettatevi!

Sconti The Elder Scrolls V e TESO

In particolar modo è Sony a festeggiare i 25 anni di TES con le seguenti iniziative:

The Elder Scrolls Online: Iniziate la vostra avventura nella Stagione del Drago di The Elder Scrolls Online giocando gratuitamente al prologo di Elsweyr dal 28 marzo al 3 aprile! Offerta valida solamente per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition: Effettuate l’accesso oggi per ottenere gratuitamente la possibilità di creare gioielli nordici!

Inoltre sul PlayStation Store The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition e The Elder Scrolls V Skyrim VR sono in vendita a prezzo scontato, solamente per pochissime ore.