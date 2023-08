The Elder Scrolls IV Oblivion: una nuova mod con l'IA porta le texture a 4K

Mediante l'utilizzo di tecniche derivate dall'intelligenza artificiale, il modder Bobobass84 è riuscito a creare un pacchetto di ben 21 GB, installando il quale è possibile incrementare a 4K la risoluzione quasi tutte le texture di The Elder Scrolls IV Oblivion.

Questo pacchetto parte dalla versione GOG del gioco e contiene quasi tutte le texture del gioco principale e tutti i suoi DLC. Il miglioramento è visibile in alcuni degli screenshot condivisi dall'autore della mod, come quelli che vi mostriamo in cima e in fondo a questo articolo.

La mod in questione utilizza tecniche di intelligenza artificiale per migliorare le texture originali e pertanto mantiene lo stile artistico iniziale del gioco. Qualcuno potrebbe anche vederla come uno stratagemma per ingannare il tempo nell'attesa del tanto vociferato remake di The Elder Scrolls IV Oblivion.

Tuttavia, secondo alcuni utenti, che apprezzano il lavoro svolto da Bobobass84 nella community, senza patch significative dell'engine, Oblivion non sarà mai realmente in grado di gestire le texture 4K e andrà in crash.

Si parla, effettivamente, di un gioco datato, soprattutto se pensiamo che The Elder Scrolls IV ha da poco spento 17 candeline, ma il continuo supporto e le continue rivisitazioni lasciano intuire che gli appassionati che si sono radunati attorno ad esso sono ancora più presenti che mai.