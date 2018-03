The Elder Scrolls Legends: annunciata la nuova espansione Le Casate di Morrowind

Il 28 marzo preparati a riscoprire la regione di Morrowind in, la nuova espansione del popolare gioco di carte strategico nonché la più imponente dall'uscita di Eroi di Skyrim l'anno scorso.

Avventurati nelle bizzarre lande di Vvardenfell e colleziona più di 140 nuove carte ispirate a The Elder Scrolls III Morrowind e al relativo prequel Elder Scrolls Online. Stringi alleanze con le cinque Grandi Casate di Morrowind e scopri le loro macchinazioni, affronta creature incredibili e fai la conoscenza delle divinità viventi e della loro nemesi, il potente Dagoth Ur.

I nuovi mazzi da tre attributi

Imbraccia le armi e schierati con una delle cinque Casate di Morrowind per sbloccare potenti mazzi da tre attributi. Per crearne uno, aggiungi una delle nuove carte da tre attributi a un mazzo nuovo o esistente. Hai mai desiderato di equipaggiare Tazkad con una Mazza della Sentinella?

E di usare Laaneth con Allena Benoch? In un mazzo da tre attributi è possibile. Tutti i mazzi da tre attributi devono includere almeno 75 carte e i giocatori non possono usare carte con altri attributi. Per integrare al meglio la nuova funzionalità dei tre attributi, Casate di Morrowind aumenta il numero massimo di carte per tutti i mazzi a 100, non solo per quelli da tre attributi.

Nuove abilità

Scopri una nuova serie di abilità, una per casata, così potenti da rappresentare attributi e tratti di ogni casata.

ADUNATA | Casata Redoran [FORZA] [VOLONTÀ] [RESISTENZA]

Quando una creatura con Adunata attacca, fornisce +1/+1 a una creatura casuale nella tua mano.



TRADIMENTO | Casata Telvanni [INTELLIGENZA] [AGILITÀ] [RESISTENZA]

Puoi sacrificare una creatura per giocare nuovamente quest'azione. È possibile usare Tradimento solo una volta per azione.

COMPLOTTO | Casata Hlaalu [FORZA] [VOLONTÀ] [AGILITÀ]

Le abilità Complotto si attivano se hai giocato un'altra carta nello stesso turno. I tre attributi degli Hlaalu (Forza, Volontà e Agilità) dispongono di molte carte poco costose che ti aiuteranno a portare a compimento i tuoi complotti.

ESALTAZIONE | Tempio del Tribunale [INTELLIGENZA] [VOLONTÀ] [RESISTENZA]

Esaltazione assegna un bonus a una creatura pagandolo con una maggiore quantità di magicka. Il costo di Esaltazione rende la creatura "Esaltata", condizione importante quando le divinità compaiono in gioco.

POTERE, POTERE E POTERE! | Casata Dagoth [FORZA] [INTELLIGENZA] [AGILITÀ]

La Casata Dagoth non ha nuove abilità. Ambisce solo a una cosa: il potere. Le carte di Dagoth, che hanno attributi di Forza, Intelligenza e Abilità, ti ricompensano se hai creature con almeno 5 punti di Attacco.

The Elder Scrolls Legends Casate di Morrowind esce il 28 marzo per PC, dispositivi mobili e tablet.