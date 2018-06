The Elder Scrolls Legends confermato per PS4, Xbox One e Switch

Durante la propria conferenza E3 2018, Bethesda ha annunciato che The Elder Scrolls Legends sarà disponibile a breve anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, accostandosi alle versioni PC e Mobile.

Come già preannunciato dalla compagnia lo scorso aprile, del resto, le possibilità di vedere il card game anche su console erano abbastanza alla solide. In occasione della conferenza Bethesda E3 2018 è arrivata la conferma ufficiale: The Elder Scrolls Legends arriverà a breve anche su PlayStationn 4, Xbox One e Nintendo Switch, insieme a una serie di novità a livello di contenuti e modalità di gioco disponibili.