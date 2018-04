The Elder Scrolls Legends: l'espansione Casate di Morrowind è ora disponibile

Tornate nelle lande di Morrowind in The Elder Scrolls Legends Casate di Morrowind, disponibile per PC, dispositivi mobili e tablet. Con più di 140 nuove carte, incluse quelle da tre attributi, nuove abilità, dimensione massima del mazzo aumentata, enigmi, dorsi e tanto altro ancora.

Mazzi da tre attributi e nuove abilità

Nuove opportunità strategiche grazie all'introduzione di carte da tre attributi. Aggiungere una carta da tre attributi a un mazzo, lo converte automaticamente in un mazzo da tre attributi e ne aumenta la dimensione minima a 75 carte. Ogni mazzo da tre attributi rappresenta una delle cinque Grandi Casate di Morrowind, ognuna dotata di nuove e potenti abilità da padroneggiare.



ADUNATA | Casata Redoran [FORZA] [VOLONTÀ] [RESISTENZA]

Quando una creatura con Adunata attacca, fornisce +1/+1 a una creatura casuale nella vostra mano.



TRADIMENTO | Casata Telvanni [INTELLIGENZA] [AGILITÀ] [RESISTENZA]

Potete sacrificare una creatura per giocare nuovamente quest'azione. È possibile usare Tradimento solo una volta per azione.



COMPLOTTO | Casata Hlaalu [FORZA] [VOLONTÀ] [AGILITÀ]

Le abilità Complotto si attivano se avete giocato un'altra carta nello stesso turno. I tre attributi degli Hlaalu (Forza, Volontà e Agilità) dispongono di molte carte poco costose che vi aiuteranno a portare a compimento i vostri complotti.



ESALTAZIONE | Tempio del Tribunale [INTELLIGENZA] [VOLONTÀ] [RESISTENZA]

Esaltazione assegna un bonus a una creatura pagandolo con una maggiore quantità di magicka. Il costo di Esaltazione rende la creatura "Esaltata", condizione importante quando le divinità compaiono in gioco.



POTERE, POTERE E POTERE! | Casata Dagoth [FORZA] [INTELLIGENZA] [AGILITÀ]

La Casata Dagoth non ha nuove abilità. Ambisce solo a una cosa: il potere. Le carte di Dagoth, che hanno attributi di Forza, Intelligenza e Abilità, vi ricompensano se avete creature con almeno 5 punti di Attacco.

Enigmi

Casate di Morrowind include contenuti per ogni genere di giocatore, inclusi coloro che amano le sfide solitarie. Gli Enigmi sono scenari prestabiliti in cui il giocatore deve risolvere il rompicapo secondo determinati parametri, come ad esempio vincere la partita in un solo turno.



Ci sono tre set di Enigmi di 10 rompicapi ciascuno: Addestramento di Caius, Sfide di Naryu e Prove di Divayth Fyr. L'Addestramento di Caius è gratuito per tutti i giocatori, mentre le Sfide di Naryu e le Prove di Divayth Fyr sono acquistabili nel negozio al prezzo di €9,99 o 1.500 oro ciascuna. Completare i 10 rompicapi di un set vi ricompensa con 5 Buste di Casate di Morrowind, 100 Gemme dell'Anima e un dorso speciale esclusivo per il set completato!



Pacchetto Introduttivo di Casate di Morrowind

I giocatori che vogliono iniziare la collezione di Casate di Morrowind, possono acquistare il Pacchetto Introduttivo nel negozio del gioco. Il pacchetto contiene 10 Buste di Morrowind, un titolo unico e una carta Leggendaria Morrowind bonus al prezzo di € 4,99.