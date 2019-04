The Elder Scrolls Legends: espansione Guerra delle Alleanze e programmi futuri

Guerra delle Alleanze, la nuova espansione di The Elder Scrolls Legends, verrà pubblicata il 15 aprile per PC, iOS e Android. Annunciata per la prima volta al PAX East, quest’espansione parla dell’infinita guerra tra le alleanze che infuria in Elder Scrolls Online e introduce più di 100 nuove carte e cinque nuove combinazioni a tre colori.

Insieme all’annuncio di The Elder Scrolls Legends Guerra delle Alleanze sono stati rivelati anche i contenuti che arriveranno nel corso del 2019. Il gioco subirà il suo più grande cambiamento grazie a nuove meccaniche, come Mobilita e Potenziamento, e a cinque nuove combinazioni di colori. I fan di Elder Scrolls Online riconosceranno l’Alleanza di Daggerfall, il Regno degli Aldmeri e il Patto di Ebonheart, ma verranno presentate anche le due nuove fazioni Impero di Cyrodiil e Gilde Unite, che faranno il loro debutto su The Elder Scrolls Legends Guerra delle Alleanze:

Impero di Cyrodiil – Volontà, Agilità e Resistenza

Ormai in decadenza, l’Impero si aggrappa agli ultimi brandelli di potere posizionandosi al centro del conflitto.



Alleanza di Daggerfall – Forza, Intelligenza e Resistenza

Una fazione formata da redguard, bretoni e orsimer che cercano di ripristinare il Secondo Impero degli Uomini sotto il comando del Re dei Re Emeric.



Regno degli Aldmeri – Intelligenza, Volontà e Agilità

Una fazione formata da altmer, bosmer e khajiiti che cercano di ristabilire il dominio elfico su Tamriel.



Patto di Ebonheart – Forza, Agilità e Resistenza

Una controversa alleanza formata tra dunmer, nord e argoniani, spinti dalla necessità di preservare la loro indipendenza.



Gilde Unite – Forza, Intelligenza e Volontà

Una coalizione formata dalla Gilda dei Guerrieri e la Gilda dei Maghi per proteggere la gente di Tamriel dai danni collaterali della guerra e dell’invasione daedrica.

The Elder Scrolls Legends Guerra delle Alleanze è può essere prenotato a 49,99 euro e comprende 50 Buste dalla nuova espansione, una Busta Leggendaria, il titolo “Guerrafondaio” e l’esclusivo dorso Premium.