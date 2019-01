The Elder Scrolls Legends: l'espansione Isola della Follia esce il 24 gennaio

Isola della Follia, la più grande espansione della storia per The Elder Scrolls: Legends, verrà pubblicata ufficialmente il 24 gennaio su PC, iOS e dispositivi Android.

Con il trailer uscito oggi, è possibile avere un’anteprima dell’emozionante e intensa storia di un padre disperato, disposto a imbarcarsi in un viaggio nella follia per salvare suo figlio. Grazie alle nuove meccaniche di carte e zone, al tema della trasformazione e della follia e a una storia allo stesso tempo comica e tragica, i giocatori di Legends potranno gustare una grande avventura.

A partire da oggi, i giocatori possono visitare il sito di The Elder Scrolls: Legends per prenotare e avere maggiori informazioni. Mentre siete sul sito assicuratevi di dare un’occhiata al nuovo dorso della carta Principe della Follia disponibile per tutti i giocatori che pre-ordinano o acquistano il bundle con tutti i tre capitoli di gioco all'uscita.

Isola della Follia è disponibile per il pre-ordine al prezzo di 19,99 euro e include tutti e tre i capitoli, un dorso carta e uno titolo. Il 3 Pack Premium Bundle è disponibile per il pre-ordine a un prezzo di 49,99 euro e include tutti e tre i capitoli di gioco, un dorso carta, un dorso carta premium, due titoli e tutte le carte di Isola della Follia sbloccate, premium e giocabili all'uscita. Isola della Follia sarà anche disponibile all'uscita al prezzo di 1000 Gold per capitolo o 19,99 euro per tutti e tre i capitoli più un dorso carta per Principe della Follia.