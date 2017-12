The Elder Scrolls Legends: Ritorno a Clockwork City disponibile ora

: Ispirata ai classici racconti d'avventura,è la più recente espansione della storia di, ambientata secoli dopo la morte di Sotha Sil. Imbarcati in un epico viaggio pieno di pericoli, meraviglie e ricchezze oltre ogni immaginazione per raggiungere la favolosa

Il viaggio non sarà facile. Abomini da incubo, trappole e tradimenti si frappongono tra i Cacciatori di Tesori e favolosi bottini, mentre il destino della città perduta resta spaventosamente in bilico.



Questa nuova espansione include:

Più di 50 nuove carte da collezione

35 eccitanti missioni divise tra 3 atti, con nuovi, impegnativi scenari

Nuova meccanica Assemblaggio – Quando i giocatori giocano una creatura Assemblaggio, possono scegliere uno tra i due bonus disponibili, che poi varrà sia per quella creatura, sia per tutti i Factotum nella mano e nel mazzo del giocatore.

Nuova meccanica Caccia al tesoro – Quando è attiva, i nostri avventurosi amici potranno vedere tutte le carte pescate dai giocatori per sapere se contengono il tesoro che stanno cercando. Una volta pescato tutto ciò che i cacciatori desiderano, i giocatori ricevono una ricompensa.

Fabbricanti – Nuove creature composte per metà di carne e per l'altra metà di parti metalliche. Premiano i giocatori che scelgono di giocare con carte neutrali come quelle dei costrutti Dwemer. Cinque creature (una per attributo) davvero potenti, in grado di offrire nuove ed eccitanti possibilità di creazione del mazzo.