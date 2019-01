The Elder Scrolls Legends si aggiorna con l'espansione Isola della Follia

Isola della Follia, la nuova espansione di The Elder Scrolls Legends, è uscita oggi per PC, iOS e dispositivi Android. I giocatori potranno tuffarsi a capofitto nel piano dell’Oblivion di Sheogorath, apparso per la prima volta in TES IV Oblivion, nel disperato tentativo di ricevere aiuto dal Dio Folle in persona.

Nuove carte, condizioni di zona Dementia e Mania, Carte Doppie che da una si separano in due carte distinte, un nuovo tabellone di gioco e tanto altro portano una ventata di aria fresca su The Elder Scrolls Legends.

I giocatori possono acquistare il Pacchetto Triplo Isola della Follia per euro 19.99 e avere accesso immediato a tutti e tre gli atti di Isola della Follia, oltre che al dorso Principe della Follia. Gli atti singoli possono essere acquistati anche per 1.000 Oro o euro 7.99 Di’ addio all’ultimo briciolo di sanità mentale, il regno di caos e calamità di Sheogorath ti aspetta.