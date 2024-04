The Elder Scrolls Online, $2 miliardi in 10 anni: non se ne parla abbastanza, per Bethesda

The Elder Scrolls Online è uno dei giochi live service di maggior successo sul mercato, e questo è quanto ha voluto sottolineare il director del gioco, Matt Firor. L'MMORPG di Bethesda, infatti, mantiene ad oggi una nutrita playerbase ed ha generato nel giro di dieci anni dal lancio un totale di 2 miliardi di dollari investiti dai giocatori.

Nel corso di un'intervista concessa a GamesRadar+, il director dello studio di The Elder Scrolls Online afferma che la cifra di 2 miliardi di dollari, svelata in occasione della GDC tenutasi il mese scorso, è stata rivelata "principalmente per far luce sul gioco", ovvero per evidenziare quanto successo sia riuscito ad ottenere dal lancio avvenuto un decennio fa.

Questo perché, secondo Firor, "ESO non viene spesso considerato uno dei giochi live service di maggior successo. Ma lo è, praticamente a tutti i livelli". Penso che [la cifra di 2 miliardi di dollari] dimostri semplicemente il coinvolgimento che i giocatori avvertono nei confronti del gioco", continua, "e anche quello che abbiamo noi di Zenimax Online. Ha un enorme successo e adoriamo lavorarci". In effetti, non si sente parlare di The Elder Scrolls Online quanto altri Game as a Service, come potrebbero essere Fortnite, Call of Duty Warzone o Apex Legends. Tuttavia, i numeri rivelati da Bethesda parlano chiaro: siamo di fronte ad uno dei maggiori successi degli ultimi dieci anni nel settore dei live service.

