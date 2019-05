The Elder Scrolls Online: accesso anticipato a Elsweyr per PC ora disponibile

Elsweyr è sotto assedio nel nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online. A partire da oggi, i giocatori su PC e Mac possono usare la forza del Negromante contro l’invasione di Elsweyr da parte dei draghi e degli eserciti imperiali grazie all’accesso anticipato.

L’accesso anticipato per PC/Mac è disponibile per chiunque abbia acquistato ESO: Elsweyr per queste piattaforme. Elsweyr sarà pubblicato nella sua versione completa per PC/Mac, così come per Xbox One e PlayStation 4, il 4 giugno.

Avventurati nell’ambientazione desertica di Elsweyr

In Elsweyr, potrai viaggiare attraverso le pianure della savana, gli aridi deserti e le grandi città che dovranno fare i conti con l’invasione delle forze imperiali e con la minaccia dei draghi. La patria dei khajiiti è ricca di vita, cultura e mitologia e offre decine di ore di missioni e sfide per giocatori vecchi e nuovi.

I draghi seminano distruzione su Elsweyr

I draghi sono tornati a Tamriel. Liberati dall’inconsapevole Abnur Tharn, il grande Kaalgrontiid e i suoi seguaci vanno a caccia nei cieli, minacciando di radere al suolo la patria dei khajiiti.

Una nuova classe – Negromante

Grazie a questa classe oscura e misteriosa, la prima nuova classe dal capitolo Morrowind del 2017, i giocatori potranno manovrare i non-morti e fare affidamento sugli incantesimi elementali per sconfiggere nemici e rinforzare le difese. Con la arti oscure nelle tue mani, potrai piegare al tuo volere la carne di anime inconsapevoli per affrontare chi si mette sulla tua strada. Con il Negromante, la morte stessa diventerà un’arma!

Chi possiede già il gioco può acquistare l’aggiornamento The Elder Scrolls Online: Elsweyr per 39,99 euro, mentre i nuovi giocatori possono acquistare il pacchetto The Elder Scrolls Online: Elsweyr, che include il gioco base di ESO e i capitoli Morrowind e Summerset, a 59,99 euro. La gente di Elsweyr ha bisogno di eroi valorosi, ti aspettiamo!