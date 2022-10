The Elder Scrolls Online: gli account Stadia trasferibili su PC, la conferma di Bethesda

Google ha annunciato la chiusura di Stadia, ed anche se il colosso di Mountain View ha già promesso rimborsi completi per tutti i suoi clienti, molti giocatori si chiedono che fine faranno i propri progressi raggiunti all'interno dei titoli disponibili nel catalogo del servizio di gaming in streaming.

Fortunatamente alcune compagnie, tra cui anche Ubisoft, si stanno mobilitando per consentire di trasferire giochi, progressi e profili da Google Stadia a PC. A farlo sarà anche Bethesda nel caso di The Elder Scrolls Online, come confermato dalla compagnia all'interno di un recente post pubblicato su Twitter.

"Dopo la notizia della chiusura di Stadia, Bethesda Softworks e ZeniMax Online Studios hanno discusso i prossimi passi per i nostri giocatori di Elder Scrolls Online su Stadia. Siamo felici di condividere che i nostri giocatori di Stadia potranno trasferire i loro account ESO su PC, portando con sé tutti i loro progressi, inclusi ma non limitati ai personaggi esistenti, oggetti acquistati, obiettivi e inventario. Dal momento che i giocatori di Stadia giocano già a ESO sui nostri server PC, tutti i loro amici e le loro gilde li aspetteranno una volta completato il trasferimento. Presto diffonderemo maggiori informazioni su come farlo, quindi restate sintonizzati", recita il cinguettio di Bethesda.

Tra i giocatori preoccupati di perdere i propri progressi su Stadia, c'è un utente in particolare che rischia di abbandonare un salvataggio da 6000 ore su Red Dead Redemption 2.