The Elder Scrolls Online: annunciata una settimana di gioco gratuito su PC, PS4 e Xbox One

In occasione dell'annuncio dell'espansioneha indetto una nuova settimana di gioco gratuito persu tutte le piattaforme.

L'iniziativa ha già preso piede da oggi su PC/Mac e PlayStation 4, mentre gli utenti Xbox One potranno mettere le mani sul titolo a partire dalla giornata di domani. La prova gratuita permette di provare i contenuti base di The Elder Scrolls Online, e terminerà martedì, 27 marzo.

Con una nuova zona vasta e piena di vita, una storia epica, nuove abilità dell'Ordine Psijic e l'introduzione di Jewelry Crafting (Creazione di Gioielli), The Elder Scrolls Online Summerset offrirà tanti contenuti sia per i veterani sia per i nuovi giocatori. Bethesda ha inoltre diffuso da poco tutti i dettagli riguardanti i bonus pre-order e le edizion speciali della nuova espansione.

The Elder Scrolls Online Summerset sarà rilasciato il 5 giugno su PC, PS4 e Xbox One.