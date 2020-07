The Elder Scrolls Online: annunciati il DLC Stonethorn e l'aggiornamento 27

ZeniMax Online Studios ha annunciato ufficialmente Stonethorn, il nuovo DLC di The Elder Scrolls Online che proseguirà la storia del Cuore Oscuro di Skyrim introdotta con l'espansione Greymoor e che proseguirà per tutto il 2020.

Questo Dungeon Pack e il nuovo aggiornamento porteranno nuove sfide, nuove avventure e diverse aggiunte tra cui:

Stone Garden dungeon di gruppo

Castle Thorn dungeon di gruppo

Nuovo set di oggetti e collezionabili

Nuova storyline per il Cuore Oscuro di Skyrim

Miglioramenti alle performance, vari fix e miglioramenti al bilanciamento (udate 27)

Nel DLC Stonethorn potrete esplorare due nuovi dungeon basati sui racconti dei precedenti DLC Harrowstorm e Greymoor.

Un esercito di vampiri sorge dalle sale fortificate di Castle Thorn, guidato dal maestro del mastio, la potente Lady Thorn. Prima che questa terribile schiera possa marciare contro la gente di Western Skyrim occidentali, dovrai assalire la fortezza, combattere questa mostruosa legione e fermare la loro invasione! Quali opere terribili ha inventato il folle alchimista Arkasis nel suo laboratorio segreto? Le oscure creazioni dello Stone Garden, trovate nelle profondità delle caverne di Blackreach, sono qualcosa che non hai mai affrontato prima. Tu e il tuo gruppo dovrete affrontare il genio malvagio e i suoi orribili esperimenti, per evitare che nuovi mostri sorgano dalle profondità!

Stonethorn e l'Update 27 di The Elder Scrolls Online saranno presto disponibili per il download su PC e Mac, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia.