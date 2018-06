The Elder Scrolls Online: annunciati i DLC Wolfhunter e Murkmire

In occasione della sua conferenza E3 2018, Bethesda ha annunciato due nuove espansioni di The Elder Scrolls Online in arrivo nel corso delle prossime settimane: stiamo parlando di Wolfhunter e Murkmire.

Il primo ad arrivare sarà Wolfhunter, introducendo con l'occasione un nuovo dungeon da esplorare, nuovi nemici da sconfiggere e nuove ricompense da guadagnare. Entro l'anno sarà anche il turno di Murkmire, DLC interamente incentrato sulla storia che si ambienterà nella regione di Blackmarsh, andando ad approfondire la lore e la cultura degli Argoniani.

Nell'attesa che i due DLC ricevano una data di uscita, vi lasciamo con il nuovo trailer celebrativo di The Elder Scrolls Online: lo trovate in cima alla notizia.