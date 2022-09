The Elder Scrolls Online: annunciato l'evento Eredità dei bretoni, con date e orari

The Elder Scrolls Online si prepara ad espandersi ulteriormente nei prossimi mesi, e per preparare i fan alle novità in arrivo Bethesda annuncia un nuovo evento tutto incentrato sul suo celebre MMORPG.

Giovedì 29 settembre 2022 alle ore 21:00 italiane, sul canale Twitch di Bethesda, andrà in onda l’evento autunnale di Eredità dei bretoni in cui verranno rivelati nuovi dettagli sull’ultimo DLC narrativo del 2022, Firesong, oltre ad approfondimenti sulle altre avventure previste quest’anno. I giocatori potranno così dare uno sguardo più ravvicinato a tutti i contenuti e le quest che circondano il capitolo finale.

Durante la live i membri della community di The Elder Scrolls Online e gli sviluppatori riveleranno in anteprima dettagli su storia, ambientazione, personaggi e sfide di Firesong, oltre a svelare maggiori dettagli su tutti i prossimi eventi in arrivo. In aggiunta, ci saranno ricompense per gli spettatori: chi guarda la diretta per almeno 15 minuti avrà in regalo l’animale Clouded Senche-Leopard Cub e le Ouroborus Crown Crate come Twitch Drop. Previste inoltre diverse puntate riassuntive dell'evento nei giorni successivi la trasmissione.

Se dunque siete giocatori assidui dell'opera targata Bethesda, l'appuntamento è fissato al prossimo 29 settembre, giorno in cui si scopriranno tutte le prossime sorprese a tema The Elder Scrolls Online.