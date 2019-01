The Elder Scrolls Online: annuncio in arrivo il 15 gennaio

Bethesda ha annunciato che la prossima settimana svelerà importanti novità sul futuro di The Elder Scrolls Online, rivelando quella che dovrebbe essere la prossima espansione del popolare MMO ambientato nel mondo di ESO.

"Alcuni fan si sono dati da fare e sono riusciti a far trapelare delle informazioni dal nostro annuncio Top Secret sui piani per il 2019 di The Elder Scrolls Online. Per questo ricevi questa mail un po’ in anticipo. Il 2019 sarà La Stagione del Drago e sarà pazzesco. Per scoprire cosa significa tutto questo per The Elder Scrolls Online, sintonizzati su Twitch per seguire il nostro annuncio in diretta il prossimo giovedì, 15 gennaio, alle 23:00."

Secondo gli ultimi rumor la nuova espansione di TESO si intitolerà Elsweyr e introdurrà la classe Necromante e il ritorno dei draghi. Ne sapremo di più tra una settimana, quando Bethesda svelerà ufficialmente il nuovo contenuto aggiuntivo di The Elder Scrolls Online.