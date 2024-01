The Elder Scrolls Online, aspettando Gold Road: segnato un nuovo record di utenti

Bethesda ha alzato il sipario sulla nuova espansione Gold Road per The Elder Scrolls Online, in arrivo nel corso del 2024 e che promette di offrire tantissime sorprese e nuove avventure ai giocatori del celebre MMORPG. Utenti che, tra l'altro, continuano ad aumentare sempre di più con il passare del tempo.

Durante la presentazione della prossima espansione Gold Road, Bethesda ha rivelato ufficialmente che The Elder Scrolls Online ha superato i 24 milioni di giocatori unici, un risultato notevole che conferma quanto l'apprezzato MMORPG continui a godere di grande popolarità tra i fan nonostante sia ormai trascorso un decennio dal suo esordio sul mercato: era infatti l'aprile del 2014 quando The Elder Scrolls Online sbarcò su PC, per poi essere pubblicato un anno dopo anche su PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni per PS5 e Xbox Series X/S risalgono invece al giugno del 2021.

In tutti questi anni Bethesda ha continuato ad aggiornare ed espandere la sua opera mantenendola sempre fresca ed interessante agli occhi dei giocatori, ampliando nel frattempo sempre di più il proprio bacino d'utenza fino a tagliare il nuovo traguardo dei 24 milioni di utenti. Il 2024 si prospetta dunque un'annata importante per il gioco: non perdetevi la nostra anteprima di The Elder Scrolls Online Gold Rush per ulteriori approfondimenti sul futuro dell'opera.