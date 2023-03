The Elder Scrolls Online, aspettando Necrom: Bethesda ricorda le meraviglie di Morrowind

In occasione dell'Xbox Developer Direct di gennaio 2023 è stato confermato che The Elder Scrolls Online Necrom arriverà in estate, espandendo ancora di più la già ricca offerta dell'apprezzato MMO di Bethesda. Necrom avrà anche un certo valore nostalgico per i fan della serie, essendo ambientato nella regione a est di Morrowind.

Necrom è infatti parte dell'avventura Ombre su Morrowind, e Bethesda coglie dunque la palla al balzo realizzando un piccolo video-documentario incentrato proprio sul grande classico del 2002, che tanto furore fece tra gli appassionati di gioco di ruolo. Diversi membri del team di sviluppo condividono dunque i loro ricordi ed esperienze legate a The Elder Scrolls III Morrowind, spiegando i motivi che rendono speciale questa parte di Tamriel.

Che si tratti dei suoi evocativi personaggi, delle sue creature uniche o degli scenari mozzafiato, l'opera pubblicata originariamente su PC e sulla prima Xbox viene ancora ricordata come uno dei punti più alti della serie, capace di evolvere il concept dei precedenti giochi di The Elder Scrolls portandolo ad un livello di profondità. Il tutto condito con sequenze riprese dal gioco originale e in sottofondo alcuni dei brani più iconici ed amati di Morrowind, per un tuffo nel passato che manderà in estasi gli appassionati della serie.

C'è quindi molta curiosità di scoprire cosa The Elder Scrolls Online Necrom offrirà ai giocatori e come espanderà il mito del terzo episodio principale, regalando ulteriori grandi eventi, sfide e sorprese con Ombre su Morrowind.