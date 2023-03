The Elder Scrolls Online, aspettando Necrom:arriva il DLC con i dungeon di Scribes of Fate

Dopo aver ricordato le meraviglie di Morrowind con il video di The Elder Scrolls Online, gli sviluppatori di ZeniMax Online espandono l'universo fantasy del loro MMORPG con Scribes of Fate, i dungeon che inaugurano il nuovo filone narrativo di Ombra su Morrowind.

Le nuove attività di alto livello che accompagnano il lancio dell'aggiornamento 37 e dell'espansione Scribes of Fate introducono due dungeon inediti PvE per quattro giocatori, Bal Sunnar e Scrivener's Hall.

Addentrandosi in questi due scenari, i giocatori avranno modo di scoprire due storie uniche che daranno inizio alla grande avventura Ombra su Morrowind che culminerà tra pochi mesi con l'arrivo di The Elder Scrolls Online Necrom nell'estate del 2023. Entrambi i dungeon di Scribes of Fate possono essere affrontati a difficoltà Normale, Veterano e Difficile, con ricompense uniche per ciascuna difficoltà tra cui sei set di oggetti, due set di mostri e una serie di oggetti collezionabili come skin, emote e tanto altro.

The Elder Scrolls Online Scribes of Fate rientra nei contenuti sbloccabili tramite l'abbonamento a ESO Plus ma può essere acquistato per 1.500 Corone tramite l'apposito negozio interno. C'è anche l'opzione rappresentata da Scribes of Fate Collector's Bundle, un pacchetto disponibile per 4.000 Corone che include il DLC, la cavalcatura Antecedent Scholar's Guar, l'animale Blightlord's Skeever e cinque Crown Experience Scroll.

Insieme al DLC arriverà anche l'aggiornamento 37 di ESO: l'update porterà in dote numerosi cambiamenti, come una nuova funzione di accessibilità (narrazione dello schermo) e vari miglioramenti qualitativi per il sistema delle case. The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate e l'aggiornamento gratuito 37 sono disponibili da oggi lunedì 13 marzo su PC/Mac e lo saranno dal 28 marzo su console PlayStation e Xbox.