The Elder Scrolls Online avrà il suo minigioco di carte: svelato Tales of Tribute

Grandi novità per The Elder Scrolls Online, che promette un 2022 molto ricco per tutti i suoi giocatori. Bethesda ha confermato ufficialmente la nuova espansione The Elder Scrolls Online High Isle, che porterà gli utenti ad esplorare una mappa nuova di zecca. Ma le novità non finiscono qui.

Nel corso di quest'anno, infatti, all'interno dell'enorme MMORPG ispirato alla storica serie di The Elder Scrolls arriverà anche un gioco di carte collezionabili, intitolato Tales of Tribute. Proprio come nel caso del celebre Gwent visto in The Witcher 3 Wild Hunt, il gioco di carte di TES Online sarà disponibile un po' ovunque all'interno del titolo, come spiegato dal creative director Rich Lambert: "Sarete in grado di giocarlo ovunque vogliate, lo troverete in tutte le taverne sparse per Tamriel, potrete andare direttamente da qualcuno per sfidarlo, oppure potrete trovare partite attraverso l'UI".

Tales of Tribute avrà un sistema di ranking e permetterà di sfidare qualunque giocatore, essendo pensato sia per il single player che per il multiplayer, e non mancherà persino una storyline collegata ad esso. Non appena sarà disponibile, un tutorial spiegherà le regole del gioco mettendo a disposizione quattro deck iniziali; proseguendo nell'avventura e completando specifici incarichi sarà inoltre possibile sbloccare ulteriori deck per arricchire la propria collezione.

"Si tratta di un gioco che punta più sulla strategia che sul combattimento", prosegue Lambert, aggiungendo che vincere le partite permetterà anche di ottenere ricompense non strettamente collegate a Tales of Tribute, come oggetti cosmetici, oro e strumenti per il crafting. "Non partirete in svantaggio se state affrontando qualcuno che ha già sbloccato tutte le carte e le carte potenziate, perché all'inizio della partita entrambi i giocatori metteranno in gioco due deck ciascuno, che verranno mescolati tra loro permettendo quindi a tutti e due di giocare tramite lo stesso deck comune", specifica il creative director.

Ulteriore dettagli su Tales of Tribute, il gioco di carte di The Elder Scrolls Online High Isle, verranno resi noti dagli sviluppatori nel prossimo futuro, a ridosso dell'uscita della nuova espansione.