The Elder Scrolls Online: Bethesda annuncia l'evento The World Plays ESO

Nel festeggiare i sette anni dal lancio di The Elder Scrolls Online insieme a tutti i fan del GDR multiplayer, Bethesda e ZeniMax Online lanciano The World Plays ESO, un'iniziativa che coinvolgerà gli appassionati con un ricco programma di eventi in streaming.

Gli sviluppatori di The Elder Scrolls Online ricordano che, nei sette anni trascorsi dall'apertura ufficiale dei server di ESO, il kolossal MMORPG ha dato accesso a circa 600 ore di missioni e a 25.000 PNG ad oltre 18 milioni di giocatori.

Per onorare le incredibili dimensioni del titolo, Bethesda invita così gli appassionati a partecipare all'evento The World Plays ESO dal 22 giugno fino al 19 agosto. L'iniziativa durerà quindi diversi mesi e andrà ad abbracciare i fan e i media attraverso eventi in streaming e attività social. Partendo dall’inizio del gioco base e arrivando fino alla fine del nuovo The Elder Scrolls Online Blackwood, una squadra di giocatori esplorerà il mondo di ESO. Chi vorrà aggregarsi a loro, potrà farlo nel corso della diretta streaming del 22 giugno segnalata sulla homepage di World Plays ESO.

Per tutta la durata dell'evento, ogni membro dello Stream Team di ESO giocherà a una porzione del gioco e alcuni saranno ospiti sul canale Twitch di Bethesda, con la partecipazione dei fan che si concretizzerà in attività PvP, esplorazione di dungeon e tante altre sfide che saranno svelate nel corso delle prossime settimane.