The Elder Scrolls Online: Bethesda presenta in video l'espansione Elsweyr

Nel corso dell'ultimo evento in livestreaming, i vertici di Bethesda e gli studi ZeniMax Online hanno presentato al grande pubblico degli appassionati di MMORPG l'espansione Elsweyr di The Elder Scrolls Online che, assieme al pacchetto aggiuntivo di dungeon Wrathstone, sancirà l'inizio della Stagione del Drago.

L'avventura annuale che Bethesda promette di offrirci con la nuova stagione di ESO ci porterà tra i canyon e le savane che imperlano i paesaggi della patria dei Khajiiti.

Elsweyr porterà in dote una nuova zona esplorabile che promette di essere una delle più grandi mai proposte dagli sviluppatori statunitensi. Il primo atto della Stagione del Drago sarà caratterizzata da una linea narrativa particolarmente profonda e, dal punto di vista squisitamente contenutistico, dall'aggiunta della classe Negromante, dalla nuova Trial per 12 giocatori denominata Suspire, dagli eventi ingame legati agli Attacchi dei Draghi e da una ricca serie di dungeon, missioni e attività.



The Elder Scrolls Online: Elsweyr sarà disponibile a partire da 4 giugno su PC, Mac OS, PlayStation 4 e Xbox One e sarà anticipata dal pacchetto di dungeon Wrathstone. Per la Stagione del Drago, il programma di supporto di Bethesda sarà particolarmente ambizioso e comprenderà un secondo DLC di dungeon per il terzo trimestre del 2019 e un'inedita area esplorabile della grandezza di Elsweyr per l'ultima parte dell'anno.



Chi deciderà di effettuare il preordine del titolo potrà avere accesso immediato alla cavalcatura Rahd-m’Athra e alla versione base di Elder Scrolls Online comprensiva dei capitoli Morrowind e Summerset, con la possibilità di sbloccare il costume Noble Clan-Chief, l’animale Blue Dragon Imp, la Baandari Peddler Crate e tanto altro al lancio di Elsweyr.