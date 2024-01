The Elder Scrolls Online: Bethesda ci ricorda l'appuntamento con tutte le novità del 2024

Subito dopo l'Xbox Developer Direct del 18 gennaio 2024 è previsto anche il Global Reveal 2024 di The Elder Scrolls Online, con Bethesda che si prepara a svelare tutte le novità più importanti per il suo MMORPG previste nel corso del nuovo anno.

La compagnia ci ricorda anzitutto che l'evento dedicato a The Elder Scrolls Online avrà inizio alle ore 22:00 del 18 gennaio, in partenza non appena concluso il nuovo Developer Direct tutto a tema Xbox. Per l'occasione verrà rivelato che tipo di avventure e sfide arriveranno nel corso del 2024 per tutti i giocatori del celebre MMORPG, comprese diverse novità sul prossimo capitolo principale del gioco. In aggiunta, chi si collegherà subito dalle ore 22:00 riceverà l’emote Pyromancer’s Quandary grazie ai Twitch Drop: per riceverli gli spettatori devono collegare i propri account di The Elder Scrolls Online e Twitch prima dell'inizio della presentazione.

Vi ricordiamo che la nostra redazione seguirà in diretta il The Elder Scrolls Online Global Reveal 2024: potete seguirlo in nostra compagnia, come di consueto, tramite il canale Twitch di Everyeye, con commenti in tempo reale assieme alla nostra ciurma. Vi aspettiamo dunque su Twitch giovedì 18 gennaio già alle ore 20:30, così da prepararci a vivere il doppio evento targato Microsoft e tutte le sorprese che il colosso di Redmond ha in serbo per i suoi fan.