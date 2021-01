The Elder Scrolls Online Blackwood: Bethesda annuncia la nuova espansione annuale

A dicembre Bethesda ha annunciato l'arco narrativo Gates of Oblivion per The Elder Scrolls Online, adesso la compagnia svela la nuova espansione annuale di ESO: Blackwood, in arrivo su tutte le piattaforme a inizio giugno.

Cancelli dell'Oblivion permetterà di esplorare una nuova storia raccontata attraverso il DLC Flames of Ambition e la maxi espansione Blackwood. L'arco Cancelli dell'Oblivion sarà così suddiviso:

Flames of Ambition (8 marzo PC/Mac e Stadia, 16 marzo per Xbox One e PlayStation 4)

Blackwood (1 giugno PC/Mac e Google Stadia, 8 giugno per Xbox One e PlayStation 4)

DLC Dungeon non ancora annunciato per il terzo trimestre 2021

DLC area storia non ancora annunciato per il quarto trimestre 2021

ESO Blackwood

Blackwood rappresenta il più importante aggiornamento dell'anno per The Elder Scrolls Online e includerà oltre trenta ore di storia, una nuova zona da esplorare (Blackwood, appunto), il nuovo sistema Companions, la missione Trial Rockgrove per 12 giocatore, gli eventi mondiali Oblivion Portal, nuove missioni Delve, dungeon extra, quest secondarie e World Boss.

I preordini di The Elder Scrolls Online Blackwood sono già aperti presso i principali rivenditori, effettuando il preorder riceverete la cavalcatura Nagahide Welwa Ravager e l'animale Nightmare Bear Cub, oltrel completo Dremora Kynreeve, animale Deadlands Wamasu, Iron Atronach Crate, tre mappe del tesoro di Blackwood e due Experience Scroll.

Oltre all'edizione standard Bethesda pubblicherà la Collector's Edition di ESO Blackwood, l'upgrade standard e l'upgrade alla Collector's Edition. Le due edizioni da collezione non includono oltre all'espansione anche il gioco base e tutti i precedenti contenuti aggiuntivi tra cui Morrowind, Summerset, Elsweyr e Greymoor.