The Elder Scrolls Online Blackwood è disponibile su PC e Stadia: lo spettacolare trailer

The Elder Scrolls Online: Blackwood, il nuovo capitolo della saga di ESO, è ora disponibile per tutti i giocatori su PC/MAC e Stadia. Il lancio su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 è invece previsto per l’8 giugno.

Zenimax Online promette più di 30 ore di gioco e contenuti nella nuova regione di Blackwood, con tanto di luoghi iconici che i fan di Oblivion sicuramente ricorderanno. Nato come parte della storia annuale nei Cancelli dell’Oblivion, il capitolo Blackwood chiede ai giocatori di svelare piani daedrici e sventare complotti tirannici che potrebbero distruggere la regione. Anche se quella di Blackwood è una storia indipendente, i suoi eventi approfondiscono la saga più ampia di Cancelli dell’Oblivion che si concluderà alla fine del 2021.

Con Blackwood arriva anche il nuovo sistema Companions, progettato per non far più avventurare i giocatori da soli anche in singolo. Una volta sbloccato tramite alcune missioni della storia principale di Blackwood, il sistema permette di scegliere tra due nuovi compagni di cui sarà possibile selezionare l’equipaggiamento e le abilità da sviluppare. Ogni compagno ha la sua personalità, simpatie e antipatie e missioni uniche.

Nuovi contenuti di ESO Blackwood

Nuovo sistema Companion

Nuova zona: Blackwood

Rockgrove, una nuova missione Trial per 12 giocatori

Eventi mondiali Oblivion Portal

E nuove missioni Delve, dungeon pubblici, World Boss, missioni e altro ancora...

È possibile acquistare il capitolo Blackwood tramite il negozio di ESO o della piattaforma che si preferisce. Inoltre, per garantire un lancio tranquillo su console del capitolo Blackwood, The Elder Scrolls Online: Versione migliorata per console arriverà su Xbox Series X|S e PlayStation 5 il 15 giugno 2021.