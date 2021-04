The Elder Scrolls Online Blackwood: trailer per l'espansione e le migliorie next-gen

Il prossimo 8 giugno The Elder Scrolls Online riceverà un upgrade next-gen gratuito su Xbox Series X|S e PlayStation 5, che migliorerà in maniera sostanziale l'aspetto grafico dell'intera produzione.

In attesa della pubblicazione, Bethesda e ZeniMax Online hanno ben pensato di darci un assaggio dell'aggiornamento con un trailer comparativo e un set di screenshot. Gli sviluppatori promettono un enorme passo avanti tecnico su Xbox Series X|S e PlayStation 5. Tra le tante migliorie, possiamo aspettarci una distanza di visualizzazione aumentata, caricamenti più rapidi grazie agli SSD e prestazioni di nuova generazione: attualmente ESO gira a 30fps su console, ma grazie alla potenza di nuova generazione di Xbox Series X e PlayStation 5 sarà in grado di raggiungere i 60fps in Modalità Prestazioni. Ai più esigenti in fatto di qualità dell'immagine sarà invece indirizzata la Modalità Fedeltà a in 4K e 30fps. In aggiunta a tutto ciò, sono previste anche delle migliorie a riflessi, ombre, profondità di campo e occlusione ambientale con illuminazione globale Screen Space, oltre a un anti-aliasing aggiornato e texture più definite.

Ulteriori dettagli verranno svelati con l'approssimarsi della data di lancio dell'upgrade next-gen, che ricordiamo essere fissata per l'8 giugno. Lo stesso giorno verrà anche lanciata la grande espansione Blackwood, facente parte dell'arco narrativo Cancelli dell'Oblivion. I giocatori dovranno scoprire i piani daedrici e le macchinazioni tiranniche che consumano la regione e rintracciare i collegamenti con il principe della distruzione e suoi terribili progetti per Tamriel. Sarà inoltre disponibile il nuovo sistema Companions: una volta sbloccato tramite la storia principale di Blackwood, permetterà di scegliere tra due nuovi compagni di cui sarà possibile selezionare l’equipaggiamento e le abilità da sviluppare. Ogni compagno ha la sua personalità, simpatie e antipatie e missioni uniche.