The Elder Scrolls Online compirà 10 anni nel 2024: in arrivo tantissimi eventi

Il direttore di ZeniMax Online Studio, Matt Firor, apre una finestra sul futuro di The Elder Scrolls Online oltre Necrom e preannuncia l'arrivo di tantissime attività e numerosi eventi ingame, in funzione del sempre più imminente decennale dal lancio dell'MMORPG.

Dalle colonne del sito ufficiale di ESO, l'esponente di ZeniMax Online parte dal riassunto del percorso compiuto nel 2023 dai suoi sviluppatori nell'arricchire e bilanciare l'esperienza di gioco dell'MMORPG per poi volgere lo sguardo in direzione degli eventi che la sussidiaria di Microsoft intende organizzare per tutto il 2024.

Il programma dei festeggiamenti di ZeniMax per i dieci anni dal lancio di The Elder Scrolls Online su PC, Mac OS e console comprende due 'Eventi della Community' dal vivo che si terranno ad Amsterdam e in Germania tra il 13 e 14 luglio, oltre a tanti altri show, retrospettive e approfondimenti.

L'agenda 2024 di ZeniMax Online Studios sarà particolarmente fitta di appuntamenti, a cominciare dal Global Reveal di The Elder Scrolls Online che si terrà a gennaio per "continuare la storia iniziata l'anno scorso, ma in una parte diversa di Tamriel. Sarà un evento fantastico e abbiamo alcuni nuovi sistemi di cui pensiamo che tutti vorranno sentir parlare".

Dalle parole di Firor apprendiamo inoltre che l'MMORPG ha saputo accogliere quasi due milioni di nuovi giocatori nel solo 2023, merito del lancio di contenuti come Necrom e di iniziative promozionali come quella che ha consentito agli appassionati del genere di riscattare gratis The Elder Scrolls Online su Epic Store. In chiusura del suo intervento, il direttore di ZeniMax Online Studio spiega che "abbiamo avuto un enorme successo ormai da molti anni e siamo eternamente grati a tutti voi che avete contribuito a realizzare tutto ciò".