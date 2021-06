The Elder Scrolls Online Console Enhanced su Xbox Series X|S: nuovo trailer all'E3 2021

Prosegue a ritmo serratissimo lo show a marchio Microsoft e Bethesda, con i nuovi team della famiglia Xbox Game Studios che non esitano a presentare ciò che hanno in cantiere per il pubblico.

Dopo il nuovo reveal di Starfield, che arriverà in esclusiva su ecosistema Microsoft, è iul turno di Zenimax Online presentare le novità in arrivo. Dal prestigioso palco dell'E3 2021, arriva un nuoto trailer interamente dedicato all'ormai imminente debutto di The Elder Scrolls Online: Console Enhanced. Versione migliorata della versione console del MMORPG, il titolo raggiungerà i lidi di Xbox Series X|S il prossimo martedì 15 giugno 2021.

Trovate il nuovo trailer dedicato direttamente in apertura a questa news, corredato dalla conferma della data di lancio del titolo.