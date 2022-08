The Elder Scrolls Online: un cosplay di Almalexia, la madre di Morrowind

La storia di The Elder Scrolls è molto lunga. Bethesda ha creato migliaia di anni e di ere, con piani terrestri e piani astrali, continenti e un'infinità di personaggi per plasmare Tamriel, questo mondo fantasy. Il successo del leggendario Skyrim ha spinto la casa a occuparsi anche della creazione di The Elder Scrolls Online.

Il videogioco, che ormai ha sulle spalle diversi anni e molte espansioni, è un MMORPG, quindi giocato online da migliaia di giocatori contemporaneamente. Bethesda permette l'esplorazione di diverse aree di Tamriel, che vengono man mano ampliate dalle varie espansioni di The Elder Scrolls Online. C'è High Rock, c'è la capitale imperiale, anche la provincia di Skyrim è presente, e quindi non manca una delle regioni più famose e amate: Morrowind. Protagonista del terzo episodio della saga di The Elder Scrolls, Morrowind ospita alcune delle creature più interessanti della serie.

In quest'era degli eroi, è possibile incontrare la Madre di Morrowind, Almalexia, una chimer e dea del Tribunale. Dopo le tante menzioni avvenute nei precedenti giochi, è stato possibile incontrarla in The Elder Scrolls Online. Ma la cosplayer Roxolana Ridel ha deciso anche di portarla in vita in questo cosplay di Almalexia da Morrowind. Aggraziata ma saggia, è realizzata davvero bene in queste foto. E intanto l'espansione Morrowind è disponibile su The Elder Scrolls.