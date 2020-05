The Elder Scrolls Online: il Cuore Oscuro di Skyrim in un nuovo trailer

Zenimax ha pubblicato un nuovo video di The Elder Scrolls Online incentrato sul Cuore Oscuro di Skyrim, in attesa dell'arrivo di Greymoor, prossima espansione dell'MMO pronta a debuttare alla fine di questo mese.

"Un male antico riaffiora in The Elder Scrolls Online: Greymoor e un esercito mostruoso marcia verso i nord di Skyrim occidentale dal sottosuolo. Nel nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online affronterete una legione caduta e proseguirete l’avventura annuale nel Cuore oscuro di Skyrim. Skyrim ha bisogno di eroi, risponderete alla chiamata?"

The Elder Scrolls Online Greymoor sarà disponibile dal 26 maggio su PC e arriverà il 9 giugno su PlayStation 4 e Xbox One (in leggero ritardo sulla tabella di marcia), ponendosi come parte della saga Il Cuore Oscuro di Skyrim, mini arco narrativo iniziato a marzo con il DLC Harrowstorm e che andrà avanti per tutto l'anno con nuovi contenuti.

Zenimax ha confermato che The Elder Scrolls Online continuerà ad essere supportato a lungo anche dopo l'arrivo di The Elder Scrolls VI, ancora privo di una data di uscita. L'obiettivo del publisher è quello di massimizzare gli sforzi compiuti in questi anni continuando a coccolare la community con nuove espansioni, DLC, quest e contenuti extra per TESO.