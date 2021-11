The Elder Scrolls Online Deadlands: l'epica espansione è disponibile su PC e Stadia

Tutto pronto per l'ultimo atto dell'avventura annuale Cancelli dell'Oblivion: attraverso un nuovo trailer Bethesda ci offre un ulteriore assaggio di Deadlands, l'ultima espansione del 2021 per The Elder Scrolls Online che promette toni epici e missioni dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento.

Disponibile ora su PC e Google Stadia nel Crown Store e per gli abbonati ad ESO Plus, The Elder Scrolls Online Deadlands arriva a novembre anche su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox, per l'esattezza il 16 dello stesso mese. Ambientato 800 anni prima delle vicende narrate in The Elder Scrolls IV: Oblivion, il DLC ruota attorno alla città di Fargrave, collocata in un regno dell'Oblivion in continuo mutamento: lo scopo principale è di scoprire e sventare i piani di Mehrunes Dagon con l'aiuto di diverso nuovi alleati pronti a combattere al nostro fianco. Un'epico scontro con il principe daedrico e scontri con temibili creature al suo servizio attendono tutti gli appassionati di The Elder Scrolls Online.

Il trailer di lancio mostra i toni cupi che caratterizzeranno la conclusione dei Cancelli dell'Oblivion, con un sguardo agli oscuri ed evocativi scenari in cui si svolgeranno le battaglie finali contro l'esercito del principe della distruzione, per un'ultima avventura annuale che promette di rivelarsi memorabile. Ricordiamo inoltre che sempre dal 2021 non servono più soldi reali per acquistare le loot boxes di The Elder Scrolls Online, con i giocatori che possono così ottenere i contenuti delle casse liberamente.