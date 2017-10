The Elder Scrolls Online: disponibile su PC il nuovo DLC Clockwork City

: Alcuni lo chiamano il, altri il, altri ancora Lord Seht. Ma i più lo conoscono con il nome di, uno dei divini sovrani di Morrowind, sebbene poco si sappia su questa enigmatica figura...

Ora potrai esplorare i misteriosi reami della creazione di Sotha Sil e svelare segreti e misteri di Clockwork City in questo nuovo DLC per l'acclamato The Elder Scrolls Online. Il DLC Clockwork City è disponibile su PC gratuitamente per i membri ESO Plus o acquistabile nel Crown Store per 2.000 Crown.



INDAGA SU UNA SERIE DI MISTERIOSI OMICIDI

In tutta Tamriel, importanti indovini, eruditi e archeologi planari vengono uccisi dalle loro stesse ombre e tocca a te scoprire il motivo di questi letali assalti.



SCOPRI I SEGRETI DI CLOCKWORK CITY

La sua esistenza è un segreto custodito gelosamente e solo pochissimi eletti della cerchia di Sotha Sil ne conoscono l'ubicazione. Ma ora gli esploratori più intrepidi si addentreranno per la prima volta nel capolavoro d'ingegneria del Divino Orologiaio in The Elder Scrolls Online.



MERAVIGLIE MECCANICHE TI ATTENDONO

Esplorando Clockwork City, scoprirai che è al contempo un laboratorio e un terreno di prova per le creazioni meccaniche di Sotha Sil, pericolose macchine viventi tanto affascinanti quanto letali.



UN NUOVO REGNO DA ESPLORARE

Nel DLC Clockwork City dovrai smascherare una cospirazione daedrica, ma è l'intero reame a essere un mistero in sé, quindi potrebbero essere la sua natura e il suo scopo a rappresentare l'enigma più grande!



Aggiornamento 16

L'aggiornamento 16 è un aggiornamento gratuito per tutti. Include numerose risoluzioni ai problemi, modifiche al bilanciamento del gioco, miglioramenti prestazionali, supporto a Xbox One X e aggiunte come un sistema di Trait Tracker che permette di capire se hai ricercato il tratto unico di un oggetto oppure no.



Infine, l'aggiornamento al gioco base include Crazy King (Re Folle), una nuova modalità Battleground per i possessori di ESO: Morrowind. In Crazy King, la tua squadra dovrà conquistare punti di cattura che si spostano casualmente per la mappa.