The Elder Scrolls Online: DLC Dragon Bones e Aggiornamento 17 sono ora scaricabili

A partire da oggi gli utenti di The Elder Scrolls: Online possono scaricare il DLC Dragon Bones e il nuovo Aggiornamento 17. Con l'occasione,ha pubblicato una serie di nuovi screenshot tratti dall'espansione.

Il DLC Dragon Bones include due nuovi dungeon, Scalecaller Peak e Fang Lair, disponibili a livello Normale e Veterano. Inoltre, i giocatori riceveranno nuovi set di oggetti e mostri, oggetti collezionabili, obiettivi e la maschera Renegade Dragon Priest nel momento in cui entreranno in uno dei due dungeon. Il DLC Dragon Bones è gratuito per i membri di ESO Plus e acquistabile nel Crown Store per tutti gli altri.

In contemporanea con Dragon Bones è stato pubblicato anche l'aggiornamento 17, gratuito per tutti. Questo aggiornamento include un sistema di completi rivisitato, due nuovi Battleground, l'atteso sistema di deposito casalingo e nuove funzionalità di gioco come i consiglieri per aumenti di livello e abilità e vari miglioramenti strategici dedicati al combattimento.