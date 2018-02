The Elder Scrolls Online: il DLC Dragon Bones arriva su console insieme a un nuovo update

ha pubblicato l'aggiornamento più consistente del 2018 percon un DLC comprendente due dungeon chiamato "" e l'aggiornamento 17, update gratuito per tutti che include tante nuove funzionalità per Xbox One e PlayStation 4.

Il DLC Dragon Bones include due nuovi dungeon, Scalecaller Peak e Fang Lair, disponibili a livello Normale e Veterano. Inoltre, i giocatori riceveranno nuovi set di oggetti e mostri, oggetti collezionabili, obiettivi e la maschera Renegade Dragon Priest nel momento in cui entreranno in uno dei due dungeon. Il DLC Dragon Bones è gratuito per i membri di ESO Plus e acquistabile nel Crown Store per tutti gli altri.



In contemporanea con Dragon Bones, Bethesda ha pubblicato anche l'aggiornamento 17, gratuito per tutti. L'update include un sistema di completi rivisitato, due nuovi Battleground, l'atteso sistema di deposito casalingo e nuove funzionalità di gioco come i consiglieri per aumenti di livello e abilità e vari miglioramenti strategici dedicati al combattimento.