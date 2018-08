The Elder Scrolls Online: il DLC Wolfhunter e l'Update 19 disponibili per PS4 e Xbox One

Mancano quasi due mesi ad Halloween ma ci sono già parecchi lupi mannari con cui fare i conti. ZeniMax Online Studios ha pubblicato l’ultimo DLC per The Elder Scrolls Online oltre all’update 19, su Xbox One e PlayStation 4.

Wolfhunter è finalmente disponibile anche per console dopo essere uscito il 13 agosto per per PC e Mac. Wolfhunter sfiderà i giocatori in due dungeon a tema lupi mannari - March of Sacrifices e Moon Hunter Keep. Entrambi i dungeon saranno zeppi di creature feroci, nuovi mostri e nuovi boss e saranno giocabili nelle modalità Normal, Veteran e Veteran Hard. Il DLC è gratis per i membri ESO Plus, ed è disponibile per l’acquisto dal Crown Store interno del gioco.



L’Update 19 rende disponibile gratuitamente per tutti i giocatori una serie di miglioramenti e nuove feature, inclusa una nuova mappa Battleground, cambiamenti nelle Alleanze, una nuova Skill e miglioramenti alla Skill line del Lupo Mannaro.