The Elder Scrolls Online: il DLC Wrathstone è disponibile su PS4 e Xbox One

La Stagione del Drago è ufficialmente iniziata e ZeniMax Online Studios ha pubblicato il nuovo DLC di The Elder Scrolls Online: un nuovo pacchetto con due dungeon chiamato Wrathstone per PlayStation 4 e Xbox One.

Oggi è stato pubblicato per PlayStation 4 e Xbox One anche l’aggiornamento 21, un aggiornamento gratuito che apporta una serie di miglioramenti e nuove funzioni. Wrathstone è stato pubblicato precedentemente per PC e Mac il 25 febbraio.

Wrathstone dà inizio all’avventura annuale Stagione del Drago con due nuovi dungeon: Depths of Malatar e Frostvault. Wrathstone aprirà la strada per gli eventi del capitolo Elsweyr, che verrà pubblicato il 4 giugno e introdurrà per la prima volta i draghi su ESO. In ogni dungeon si trova metà dell’antica tavola Wrathstone, la chiave che Abnur Tharn userà per aprire le Halls of Colossus, liberando involontariamente i draghi su Elsweyr. Gli eroi di ESO dovranno farsi strada combattendo nei dungeon e trovare entrambe le metà della tavola Wrathstone. Depths of Malatar ti spedirà in delle antiche rovine ayleid nascoste sotto un forte imperiale segreto, mentre Frostvault ti guiderà in una cripta nanica zeppa di trappole, automi e goblin.

Entrambi i dungeon possono essere completati a difficoltà Normale, Veterano e in modalità difficile per veterani. Chi riuscirà a superare queste sfide da quattro giocatori verrà ricompensato con nuovi e potenti set di oggetti e collezionabili unici, tra cui una nuova skin e un animale da compagnia. Il DLC Wrathstone è gratuito per i membri di ESO Plus e disponibile per l’acquisto nel Crown Store del gioco per tutti gli altri.

L’aggiornamento 21 sarà gratuito per tutti i giocatori, verrà rilasciato insieme ai nuovi dungeon e apporterà una serie di migliorie e nuove funzionalità, tra cui una nuova mappa Battleground, ricompense PvP, cambiamenti alle abilità passive, aggiornamenti al mercante di gilda e tanto altro.