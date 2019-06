The Elder Scrolls Online: i draghi protagonisti nel nuovo trailer di gioco!

Dal palco della conferenza Bethesda giungono novità per i videogiocatori di The Elder Scrolls Online! Nel corso dell'evento è stato infatti trasmesso un ricco trailer che introduce le novità in arrivo nel titolo.

Protagonisti assoluti nel nuovo filmato sono i draghi, come potete verificare voi stessi visionando il trailer, disponibile come di consueto direttamente in apertura a questa news! In descrizione, la software house ci offre ulteriori dettagli sui contenuti inediti in arrivo in The Elder Scrolls Online. Da questa apprendiamo infatti che l'intera Tamriel si trova assediata da una nuova pericolosa minaccia, a causa di temibili draghi provenienti dall'area delle Halls of Colossus. Bethesda ha inoltre sottolineato che "la Stagione del Drago continuerà con il DLC Scalebreaker e si concluderà con il DLC Dragonhold, a fine 2019".

Ne approfittiamo per ricordare ai lettori che The Elder Scrolls Online Elsewyr è disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC.