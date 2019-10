The Elder Scrolls Online Dragonhold arriva oggi su PC e Mac

Dragonhold, il culmine della Stagione del Drago, la prima avventura annuale interconnessa di The Elder Scrolls Online, è ora disponibile per PC e Mac. I giocatori su Xbox One e PlayStation 4 potranno lasciare il segno nel Sud di Elsweyr dal 5 novembre.

In Dragonhold troviamo il Sud di Elsweyr, una nuova area della storia con tre biomi unici e piena di Delve, World Boss, missioni, eventi Dragon Hunt e tanto altro. I giocatori possono ottenere Dragonhold acquistandolo per 2.000 Crown all’interno del gioco o diventando membri di ESO Plus (che dà diritto a tanti altri vantaggi). I giocatori più intrepidi possono sbloccare il Dragonhold Collector’s Bundle per 4.000 Crown, ricevendo la cavalcatura Legendary Dragon Hunter con animale e un pacchetto di Experience Scroll.

Insieme al DLC, abbiamo pubblicato gratis per tutti l’aggiornamento 24, che comprende la prima ondata di miglioramenti che avevamo annunciato. Tra le novità ci saranno la correzione della gestione della memoria, la prima fase dei miglioramenti alle prestazioni dei combattimenti e la riscrittura completa del sistema Looking for Group.

Inoltre, l’iniziativa di beneficenza #SlayDragonsSaveCats è ancora in corso e abbiamo già raccolto più di 50.000 dollari! I giocatori possono uccidere i draghi per raccogliere fondi a favore di due grandi organizzazioni benefiche: Best Friends Animal Society e Four Paws.