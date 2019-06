The Elder Scrolls Online: Elsweyr è disponibile su PC, PS4 e Xbox One

Elsweyr, una delle terre più antiche e misteriose di Tamriel, è sotto assedio nel nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online presentato da ZeniMax Online Studios.

I giocatori possono usare la forza del Negromante contro l’invasione di Elsweyr da parte dei draghi e degli eserciti imperiali con The Elder Scrolls Online: Elsweyr, disponibile ora su PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac.

Una nuova classe – Negromante

Con il Negromante, la morte stessa diventerà un’arma! Questa nuova classe, oscura e misteriosa, la prima dal capitolo Morrowind del 2017, permette ai giocatori di manovrare i non-morti e scagliare potenti incantesimi per sconfiggere nemici e rinforzare le difese. Con la arti oscure nelle tue mani, potrai piegare al tuo volere la carne di anime inconsapevoli per affrontare chi si mette sulla tua strada.

I draghi seminano distruzione su Elsweyr con la Stagione del Drago

I draghi sono tornati a Tamriel con la Stagione del Drago, un’avventura annuale interconnessa. Liberati dall’inconsapevole Abnur Tharn, il grande Kaalgrontiid e i suoi seguaci vanno a caccia nei cieli, minacciando di radere al suolo la patria dei khajiiti.

Avventurati nelle ambientazioni variegate di Elsweyr

In Elsweyr, i giocatori viaggeranno attraverso le pianure della savana, gli aridi deserti e le grandi città che dovranno fare i conti con l’invasione delle forze imperiali e con la minaccia dei draghi. La patria dei khajiiti è ricca di vita, cultura, storia e mitologia e offre ore di missioni e sfide per giocatori vecchi e nuovi.

Chi possiede già il gioco può acquistare l’aggiornamento The Elder Scrolls Online: Elsweyr Digital Upgrade per 39,99 euro mentre i nuovi giocatori possono acquistare The Elder Scrolls Online: Elsweyr Standard Edition, che include il gioco base di ESO e i capitoli Morrowind e Summerset, a 59,99 euro. La gente di Elsweyr ha bisogno di eroi valorosi, ti aspettiamo!