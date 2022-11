The Elder Scrolls Online Eredità dei Bretoni: l'epico viaggio si conclude con Firesong

L'evento autunnale di The Elder Scrolls Online l'Eredità dei Bretoni si conclude ufficialmente con Firesong, la ricca espansione appena lanciata da Zenimax Online e Bethesda su PC/Mac OS e destinata ad arrivare il 15 novembre su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PlayStation 5.

Il DLC include ben 15 ore di nuovi contenuti per la storia e consente agli appassionati del celebre MMORPG di esplorare una zona inedita per incontrare nuovi personaggi: Firesong conduce i fan verso la selvaggia Galen, l'isola più occidentale dell'arcipelago delle Systres, dandogli modo di conoscere le usanze e la cultura dei druidi prima di affrontare l'Ascendant Lord.

Insieme all'espansione Firesong, Zenimax Online e Bethesda rendono disponibile l'aggiornamento 36 di The Elder Scrolls Online: l'Update gratuito introduce una serie di modifiche, correzioni e nuove funzioni, come la possibilità di posizionare segnalini unici sui nemici, la sintesi vocale, l'opzione per nascondere gli animali all'interno delle città e diverse migliorie al sistema delle Case.

Gli studi ZeniMax sono inoltre lieti di annunciare le lotterie e promozioni Taverns & Tales, una celebrazione ingame che attraveserà tutta Tamriel da qui a fine 2022 con lotterie, concorsi e sfide settimanali da affrontare per vincere un forziere di ESO che contiene tanti articoli inediti e coupon per acquistare a prezzo scontato tutti i gadget e i prodotti in vendita presso il Bethesda Gear Store ufficiale.